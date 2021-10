Nothing: Carl Pei will nach OnePlus wieder Smartphones entwickeln

Mit Nothing hat Carl Pei direkt nach dem Ende bei OnePlus eine neue Marke ins Leben gerufen und bestätigt, dass er weiterhin Produkte für Konsumenten auf den Markt bringen möchte. Den Anfang hat 2021 ein kabelloser Kopfhörer gemacht.

Kommt das Nothing Phone (1) schon 2022?

Nach dem Nothing Ear (1) soll laut 91mobiles noch eine Nothing Power (1) folgen, also eine mobile Powerbank. Doch man hat nicht nur 0815-Zubehör geplant, das Ziel ist wohl auch ein Comeback mit einem Smartphone – und zwar schon 2022.

Anfang 2022 will man zurück und es dürfte kein Zufall sein, dass Nothing diese Woche eine langjährige Partnerschaft mit Qualcomm angekündigt hat. Vielleicht sehen wir ja dann schon bald das Nothing Phone (1) – falls es so heißen wird.

Details zu diesem Smartphone gibt es noch keine, wir wissen also nicht, in welcher Kategorie man starten möchte. Falls Carl Pei erneut die OnePlus-Taktik nutzt, dann wird es wohl die gehobene Android-Mittelklasse. Also Highend-Hardware mit ein paar Abstrichen, dafür allerdings zu einem attraktiven Preis. Wir werden es sehen.

