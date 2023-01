Nothing Ear 2: Kopfhörer auf ersten Bildern zu sehen

Wir hätten eigentlich schon Ende 2022 damit gerechnet, doch vielleicht gab es noch Probleme: Die Nothing Ear 2 kommen. Mit diesem Kopfhörer fing alles an und für 2023 steht die 2. Generation an, die laut Smartprix folgendermaßen aussieht:

Das Konzept bleibt also gleich und auch optisch tut sich nicht viel, es soll aber besseres ANC und personalisierte Equalizer geben. Die Bilder in diesem Beitrags hat OnLeaks entdeckt, der für gewöhnlich als durchaus zuverlässige Quelle gilt.

Wir wissen noch nicht, wann Nothing die Ear 2 vorstellen wird, aber die Bilder sind ein gutes Indiz für „bald“. Und Carl Pei geht mittlerweile beim Marketing in die Offensive und das ist mit Sicherheit kein Zufall, da kommt bald etwas von Nothing.

