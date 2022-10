Nothing erhöht Preis des Ear (1) um 50 Prozent

Als Carl Pei sich von BBK trennte und OnePlus und Oppo den Rücken kehrte, da startete er direkt ein eigenes Unternehmen: Nothing. Das ist mittlerweile auch für ein erstes Smartphone bekannt, fing allerdings mit einem simplen Kopfhörer an.

Letzten Sommer wurde der Nothing Ear (1) für 99 Euro vorgestellt und man könnte ja meinen, dass Technik mit der Zeit günstiger wird, aber momentan können wir in der Branche einen anderen Trend sehen: Die Preise der Produkte steigen teilweise.

Nehmen die Nutzer die Preiserhöhung an?

Und daher wird der Nothing Ear (1) ab dem 26. Oktober stolze 149 statt 99 Dollar kosten. Ich gehe mal davon aus, dass das dann 149 Euro in Deutschland sind. Man bekommt den Ear (1) mittlerweile aber schon günstiger, kann man das also wirklich durchziehen? Wenn es selbst bei einem attraktiven Preis wie 99 Euro ein Rabatt gibt.

Das ist immerhin keine PlayStation 5 mit Blick auf die Nachfrage.

Ich vermute, dass Nothing das nur macht, um sich neu zu positionieren, denn am 26. Oktober steht der Ear (Stick) an, ein neues Produkt und wieder ein Kopfhörer. Ich weiß nicht, was dieser kostet, aber vielleicht passen die 99 Euro nicht mehr.

