Nothing Phone 2 kommt im Juli mit größerem Akku als das Vorgängermodell

Wir haben bereits mehrfach darüber berichtet, dass ein Nothing Phone 2 offiziell im Sommer dieses Jahres erscheinen wird. Das neue Smartphone soll „Premium“ sein. Die Designsprache soll zudem konsequent weitergeführt werden.

Vor einiger Zeit hatte Qualcomm versehentlich den Snapdragon 8+ Gen 1 als Prozessor genannt. In der Zwischenzeit hat Nothing den besagten Prozessor offiziell bestätigt. Auch wenn es nicht der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 geworden ist, so ist die Wahl meiner Meinung nach eine gute Wahl, vor allem im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1 (ohne Plus).

Ein Preis wurde bisher nicht genannt

Nun hat das in London ansässige Unternehmen gegenüber Forbes zwei weitere Details bekannt gegeben: So soll das neue Smartphone aus dem Hause Nothing im Juli weltweit in den Handel kommen. Außerdem wurde die Batteriekapazität beim neuen Modell von 4.500 mAh auf 4.700 mAh erhöht.

Auf das Nothing Phone 2 bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Damals verlor ich allerdings das Interesse wegen der Verzögerungen bei den Software-Updates, die Nothing aber seit einiger Zeit in den Griff bekommen hat. So hat beispielsweise die Testphase für Android 14 bereits begonnen.

