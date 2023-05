Nothing kündigt Premium-Smartphone für den Sommer an

Nach dem Nothing Phone 1 kommt das Nothing Phone 2 und man verfolgt wohl das alte OnePlus-Prinzip, denn mit jeder neuen Generation wird die Hardware besser und man rückt näher an echte Flaggschiffe. In diesem Jahr soll es „Premium“ werden.

Heute hat Nothing verraten, dass das Nothing Phone 2 im Sommer kommt, man wurde allerdings nicht konkreter. Doch mit Blick auf das bisherige Marketing der Marke würde ich zeitnah auf eine Ankündigung tippen, womöglich noch im Juni.

Bisher haben wir nur das Teaserbild im Beitrag (das Beitragsbild zeigt das Nothing Phone 1), aber wir kennen auch schon den Chip. Qualcomm hat versehentlich vor ein paar Wochen verraten, dass Nothing den Snapdragon 8+ Gen 1 nutzen wird.

Einen Snapdragon 8 Gen 2 gibt es also noch nicht, aber bei OnePlus hat man sich damals auch nach und nach „hochgearbeitet“. Ich bin auf den Preis gespannt, denn die Nothing Ear 2 wurden 50 Prozent teurer. Das Nothing Phone 2 wird sicher auch teurer, wenn auch keine 50 Prozent (das Nothing Phone 1 startete bei 469 Euro).

