Nothing Phone 2: Neues Android-Update bringt Verbesserungen und behebt Fehler

Das in London ansässige Unternehmen Nothing ist zwar noch jung, hat aber seit seiner Gründung bereits viel geleistet: So erhalten das Nothing Phone 1 und Nothing Phone 2 regelmäßig Software-Updates, die Fehlerbehebungen und zahlreiche Neuerungen enthalten.

Nachdem das letzte Update im August veröffentlicht wurde, ist es laut Nothing wohl wieder an der Zeit für ein neues Update – auch um das Versprechen einzuhalten, alle zwei Monate das entsprechende Android-Sicherheitsupdate zu veröffentlichen.

Nothing OS 2.0.4 – Was wurde verbessert?

Das Update trägt die Versionsnummer 2.0.4 und wird laut Nothing nach und nach ausgerollt. Wie üblich enthält das Update eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen, wie zum Beispiel ein neues Foto-Widget für den Start-/Sperrbildschirm und eine Verbesserung der Tonlautstärke in „bestimmten Situationen“.

Die detaillierten Release Notes sind wie folgt in englischer Sprache verfügbar:

What’s new New Photos widget, allowing you to display your favourite photos on your home or lock screen.

Updated the widgets library interface to now display Nothing widgets in categories.

Added the option to hide app icons in the app drawer. Simply swipe right in the app drawer to reveal the hidden app icons. Improvements & Bug fixes Made processing improvements for scenes with bright back lighting.

Improved zoom consistency between previewed footage and captured footage.

Improved speaker volume for specific scenarios.

Optimised sound when simultaneously connecting to a smart watch and earbuds via Bluetooth.

Updated to Google’s October Security Patch.

