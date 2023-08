Nothing Phone 2: Android-Update fokussiert sich auf die Kamera

Erst Anfang August hatte das Unternehmen Nothing ein relativ großes Update für das kürzlich erschienene Nothing Phone 2 veröffentlicht. Nun legt das in London ansässige Unternehmen nach und legt mit dem neuesten Update mit der Versionsnummer 2.0.2a den Fokus auf die Kamera.

Nothing: Feedback der Community in das Update eingeflossen

Der zusätzliche Buchstabe „a“ in der Versionsnummer soll als direkte Reaktion auf das vorherige Update dienen und kleinere Probleme beheben sowie Verbesserungen enthalten, die zuvor aufgrund von Rückmeldungen aus der Community erstellt wurden.

Das Update kann ab sofort heruntergeladen werden und wird nach und nach auf alle Geräte ausgerollt. Die Release Notes sind auf dem offiziellen Blog des Unternehmens zu finden:

Klarere Wiedergabe von Gesichtern in Innenbereichen

Optimierte Highlight-Stufen bei schlechten Lichtverhältnissen

Hinzufügung eines UI-Elements zur Anzeige eines aktiven HDR

Optimierte Highlight-Exposition bei HDR-Aufnahmen

Weniger stumpfe Farbtöne bei HDR-Aufnahmen

Beseitigung des Halo-Effekt-Problems bei HDR-Aufnahmen im Hochformat

