MSI Claw: Benutzeroberfläche MSI Center M erhält großes Update

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Innerhalb von knapp einer Woche hat der Gaming-Handheld MSI Claw des taiwanesischen Herstellers MSI mehrere Updates zur Verbesserung der Leistung und Performance des mobilen Geräts erhalten. Zunächst wurde eine Kombination aus BIOS- und GPU-Treiber aktualisiert, später folgte eine neuere BIOS-Version. Jetzt wendet sich der Hersteller der Bedienoberfläche MSI Center M zu.

Die Benutzeroberfläche auf dem Gaming-Handheld hat nun nämlich ein größeres Update erhalten und trägt nun die Versionsnummer 1.0.2405.0603. In den Release Notes wird ein neuer Modus namens „Over Boost“ erwähnt, der durchschnittlich 12% mehr Framerate in Spielen bringen soll.

Darüber hinaus kann nun eine Kalibrierung der Analog-Sticks in den Optionen durchgeführt werden, zukünftige BIOS-Updates können ab sofort auch über das MSI Center M heruntergeladen und installiert werden.

New Features:

Adds „Over Boost“ toggle in User Scenario, which optimizes BIOS settings for in-game performance for an average of 12% boost in frame rate.

Requires pairing with BIOS 108 (or newer)

Requires reboot after toggle

May affect certain virtualization features.

Adds support for analog stick calibration.

Optimization and Bugfix:

Fixed power plan sometimes differs from actual config when power being plugged-in or removed.

Change Hibernate to Modern Standby in Quick Settings

