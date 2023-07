Das neue OnePlus: Nothing Phone 2 ist offiziell

Nothing hat heute das Phone 2 offiziell vorgestellt und wir wollen euch heute die Details zum Gerät liefern. Vor mir liegt auch ein Nothing Phone 2, aber es sind noch keine Reviews erlaubt. Diese werden also dann erst ein bisschen später folgen.

Allerdings ist mir im Test aufgefallen, wie viele Ähnlichkeiten es zwischen OnePlus und Nothing gibt und das ist auch kein Wunder, denn Carl Pei hat vorher zusammen mit Pete Lau innerhalb von BBK die Marke (OnePlus) gegründet und viel Erfahrung.

Da passt es doch ganz gut, dass sich BBK gerade aus Europa zurückzieht und da auch Huawei keine Rolle mehr spielt, ist die vielleicht beste Chance für Nothing.

Video: Nothing ist OnePlus 2.0

Nothing Phone 2: Specs, Preis und Datum

Das Nothing Phone 2 kommt mit einem 6,7 Zoll großen OLED-Display (120 Hz, FHD, LTPO) daher, es gibt den Snapdragon 8+ Gen 1 mit wahlweise 8 oder 12 GB RAM, es gibt 128, 256 oder 512 GB Speicher und der Akku ist 4.700 mAh groß. Geladen wird mit bis zu 45 Watt und kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt ist weiterhin dabei.

Die Hauptkamera löst mit 50 MP (Sony IMX890) auf und dazu gibt es weitere 50 MP (Samsung JN1) für Ultraweitwinkel-Fotos. Eine dritte Kamera für den Zoom ist nicht dabei. Der Fingerabdrucksensor befindet sich unter dem Display, es gibt eine IP54-Zertifizierung und die Glyph-LEDs auf der Rückseite wurden noch optimiert.

Basis ist Android 13 mit Nothing OS 2.0 und man garantiert 3 Major-Updates und 4 Jahre für die Sicherheit. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine dunkle und helle Version mit transparenter Rückseite, die Farben wurden aber leicht angepasst und das Grau ist zum Beispiel eine Ecke heller (und die Rückseite leicht abgerundet).

Wir sprechen über 649 Euro für die Version mit 8 + 128 GB, die aber exklusiv bei Nothing selbst erhältlich sein wird, die mittlere Version mit 12 + 256 GB liegt bei 699 Euro und für 799 Euro bekommt man 12 + 512 GB. Weitere Details zum Phone 2 gibt es auf der offiziellen Seite von Nothing und Marktstart ist dann am 15. Juli.

Erster Eindruck: Das ist ein Nothing Phone 1S (wenn man es mit Apple vergleichen würde, die früher gerne ein S-Jahr hatten). Was ich nicht schlecht finde, ganz im Gegenteil, es ist bisher ein wirklich gutes Upgrade. Allerdings hat man auch fast 200 Euro beim Preis draufgepackt und spielt damit jetzt in einer anderen Liga.

Mit 650 Euro (und diese Version gibt es nicht im Handel) ist man deutlich näher an Samsung und Co. und da bin ich doch mal gespannt, ob der Plan aufgeht. OnePlus musste die Preise irgendwann auch erhöhen, man will ja Geld verdienen, aber der Weg ist holprig. Ich tippe 2023 auf ein weiteres und günstigeres Nothing Phone.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->