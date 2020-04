Nuki Smartlock: Ab sofort 50 Tage Rückgaberecht

Nuki gewährt ab sofort 50 Tage Rückgaberecht für alle Käufe im eigenen Webshop. Damit sollen interessierte Kunden die Nuki-Produkte ausführlich und ohne Risiko ausprobieren können. Man verweist dabei auf die „50 Tage Geld-zurück-Garantie“, die gerade bei einem smarten Schloss interessant sein kann.

Allerdings sollte man beachten, dass die Nuki-Produkte im freien Handel ab und an etwas günstiger zu haben sind. Am Ende muss also jeder für sich entscheiden, ob ihm 50 Tage Rückgaberecht so wichtig sind, dass etwas mehr Geld ausgegeben wird.

-->

Das Nuki Smart Lock ist an fast jeder Haus- oder Wohnungstür montierbar, ohne die Tür oder den vorhandenen Schließzylinder zu beschädigen. Ob der bestehende Zylinder mit dem Smart Lock von Nuki kompatibel ist, überprüft man vor dem Kauf online.

EZVIZ C6N: Überwachungskamera mit Alexa-Support vorgestellt EZVIZ hat eine neue 1080p-Überwachungskamera vorgestellt. Das Modell C6N soll nicht nur günstig zu haben sein, sondern bietet auch zahlreiche interessante Funktionen. Die neue EZVIZ C6N hat eine UVP von 39,99 Euro ist zum Marktstart aber bis Ende der Woche…14. April 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->