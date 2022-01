Für „nahezu“ jeder Tür: Nuki präsentiert Universal Cylinder

Nuki dürfte vielen von euch ein Begriff sein, denn das ist ein bekannter Hersteller für smarte Türschlösser. Ab heute erweitert man das Portfolio mit einem eigenen Cylinder, dem Nuki Universal Cylinder. Dieser ist ab heute für 79 Euro erhältlich.

Der Nuki Universal Cylinder passt sich dank modularer Bauweise optimal an nahezu jede Tür an. Ein Tausch kann sinnvoll sein, wenn der bestehende Schließzylinder keine Not- und Gefahrenfuktion bietet, so Nuki in der offiziellen Pressemitteilung.

Es ist ein in der Länge anpassbarer Universal-Schließzylinder mit 33 möglichen Größen (innen 30-55 mm, außen 32-42 mm), der mit M&C entwickelt wurde und die höchste Sicherheitsklasse SKG erfüllt. Im Lieferumfang sind 5 Schlüssel dabei.

Beim Wort Zylindertausch kommt in der Regel der Einwand „ich wohne zur Miete“. Den Vermieter muss man hier übrigens gar nicht um Erlaubnis bitten. Bei einem Umzug wird lediglich der ursprüngliche Zylinder wieder in die Tür gebaut und der Nuki Universal Cylinder zieht mit um. Hier zahlt sich die modulare Bauweise aus, lässt sich der Zylinder doch einfach auf die Tür in der neuen Wohnung anpassen. Schlüssel, die für den Fall der Fälle bei vertrauten Personen deponiert wurden, müssen bei einem Umzug nicht getauscht werden.

