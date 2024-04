Nutri-Score beeinflusst Kaufverhalten – Konsumenten wählen „gesündere“ Produkte

Eine Studie der International School of Management (ISM) unter der Leitung von Prof. Dr. Jens Kai Perret zeigt, dass der Nutri-Score, eine Kennzeichnungsmethode für Lebensmittel, das Kaufverhalten der Verbraucher in Deutschland signifikant verändert hat.

Das Label beeinflusst die Kaufentscheidung zugunsten gesünderer Produkte, wobei weder Alter noch Geschlecht eine signifikante Rolle zu spielen scheinen. Die Studie ergab, dass sich fast ein Viertel der Befragten aufgrund des Nutri-Scores für vermeintlich gesündere Lebensmittel entscheidet.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Nutri-Score einen signifikanten Einfluss auf die Ernährungsgewohnheiten der deutschen Bevölkerung hat und im Vergleich zu anderen Front-of-Package-Kennzeichnungen effektiver sein könnte.

Mit dem Nutri-Score, einer fünfstufigen Kombination aus Farben und Buchstaben, können Verbraucher den Nährwert eines Lebensmittels schnell erkennen. Die Kennzeichnung reicht vom grünen A bis zum roten E und zeigt innerhalb einer Produktgruppe, welche Lebensmittel zu einer gesunden Ernährung beitragen und welche nicht.

Nutri-Score fördert „Nutritional Greenwashing“

In einer separaten Interviewstudie mit Experten aus der Lebensmittelindustrie und Verbrauchern verschiedener Generationen wird jedoch die tatsächliche Relevanz des Nutri-Scores infrage gestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht jedes Produkt mit einem guten Nutri-Score automatisch auch gesund ist und dass die Möglichkeit besteht, dass Unternehmen ihre Produkte gezielt beeinflussen, um eine gute Bewertung zu erhalten.

Dies könnte zu einer Art „Nutritional Greenwashing“ führen, bei dem Produkte besser aussehen, als sie tatsächlich sind. Es ist daher ratsam, sich nicht nur auf den Nutri-Score zu verlassen, sondern auch die Inhaltsstoffe genauer unter die Lupe zu nehmen.

Eine Studie des ISM zeigt, dass trotz des allgemeinen Interesses an gesunder Ernährung die meisten Befragten bei der Auswahl von Lebensmitteln eher auf das Mindesthaltbarkeitsdatum und den Preis achten. Obwohl das Interesse an gesunder Ernährung zunimmt, besteht nach wie vor ein mittleres Maß an Misstrauen gegenüber dem Nutri-Score, da das Label Lebensmittel gesünder erscheinen lassen könnte, als sie tatsächlich sind.

