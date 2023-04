Nutri-Score angepasst: Überarbeitung des Algorithmus abgeschlossen

Der Nutri-Score-Lenkungsausschuss hat Änderungen am Nutri-Score-Algorithmus vorgenommen, um ihn an die aktuellen Ernährungsempfehlungen anzupassen und die Aussagekraft des Nutri-Scores zu erhöhen.

Die Änderungen betreffen die Kategorie „Getränke“ und sollen die Verbraucher besser bei einer gesünderen Lebensmittelauswahl unterstützen.

Künftig werden alle Lebensmittel, die getrunken werden, einheitlich nach den gleichen Kriterien bewertet und Milch und Milchgetränke sowie pflanzliche Getränke als Getränke eingestuft. Auch der Gehalt an Süßungsmitteln wird künftig durch die Vergabe von „Minuspunkten“ berücksichtigt.

Nutri-Score: Das ändert sich bei der Bewertung von Getränken

Alle Lebensmittel, die getrunken werden, werden einheitlich anhand identischer Kriterien bewertet. Auch Milch und Milchgetränke und Pflanzendrinks werden daher zukünftig als Getränke – und nicht wie bisher als allgemeine Lebensmittel – bewertet.

Getränke mit geringem Zuckergehalt können eine günstigere Bewertung erzielen und so gegenüber Getränken mit hohen Zuckergehalten besser differenziert werden.

Wasser wird auch weiterhin als einziges Getränk eine A-Bewertung erhalten.

Fruchtsäfte und Nektare (einschließlich Smoothies) behalten grundsätzlich ihre derzeitige Einstufung (überwiegend in den Kategorien C bis E) bei.

Der Nutri-Score sollte keinen Anreiz zur Verwendung von Süßungsmitteln bieten, daher wird der Gehalt an Süßungsmitteln künftig durch die Vergabe von „Negativ-Punkten“ berücksichtigt, wodurch Produkte eine Kategorie schlechter eingestuft werden.

Übergangsfrist bis Ende 2025

Die Aktualisierung tritt in Deutschland am 31. Dezember 2023 in Kraft. Für bereits registrierte Unternehmen gilt eine Übergangsfrist bis Ende 2025, um die Kennzeichnung auf ihren Produkten umzustellen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt die Unternehmen dabei.

Mit dem Nutri-Score, einer fünfstufigen Kombination aus Farben und Buchstaben, können Verbraucher den Nährwert eines Lebensmittels schnell erkennen. Die Kennzeichnung reicht vom grünen A bis zum roten E und zeigt innerhalb einer Produktgruppe, welche Lebensmittel zu einer gesunden Ernährung beitragen und welche nicht.

