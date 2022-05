o2 Free: „Flex“ nun dauerhaft ohne Aufpreis

Der Mobilfunkanbieter o2 informiert aktuell darüber, dass o2 Kunden die o2 Free Postpaid Tarife jetzt dauerhaft in der Variante „Flex“ ohne Aufpreis buchen können.

Der ehemalige Aufpreis von 5 Euro/Monat für Tarife ohne Mindestlaufzeit („Flex“) entfällt damit. Die neuen Preise für o2 Free Flex gibt es auch in Kombination mit o2 my Handy. Zudem lassen sie sich mit dem Preisvorteil für Young People buchen. Obacht: Sie gelten allerdings nicht bei Inanspruchnahme eines Kombi- oder Segmentvorteils (60 Plus und Selbständige).

Zuletzt hatte o2 den Tarif o2 Grow gestartet. Dieser bietet 40 GB und soll über die kommenden 20 Jahre auf 240 GB anwachsen können. Das steigende Datenvolumen lässt sich auch über das 5G-Netz von o2 und parallel auf bis zu 10 mobilen Geräten nutzen. Das jährlich angesammelte Datenvolumen bleibt erhalten, solange der Vertrag besteht.

O2 Grow ist für 29,99 Euro über alle o2 Verkaufskanäle erhältlich. Alternativ ist der Aktionstarif ohne Zusatzkosten auch als monatlich kündbare Flex-Variante verfügbar. Hier fallen einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr an, die bei der Laufzeitvariante entfällt.

