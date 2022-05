o2 Kabelangebot: 1 Gbit/s-Tarife starten ab 29,99 Euro monatlich

Ab dem 3. Mai 2022 vermarktet o2 an über 22 Millionen Kabel-Haushalten Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s.

Das „Geburtstagsangebot“ des o2 my Home XXL über das Kabelnetz von Vodafone kostet 29,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauerhaft 39,99 Euro. Zudem entfällt der Anschlusspreis von 69,99 Euro. Das Angebot ist ab 3. Mai 2022 über alle o2-Vertriebskanäle buchbar. Über den o2 Kombivorteil liegt der Preis für Mobilfunkkunden bei 29,99 Euro.

Ein vergleichbares Angebot macht o2 seinen Kunden auch für o2-Produkte auf dem Kabelnetz von Tele Columbus: Bis zu 1 Gbit/s Geschwindigkeit gibt es für 34,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauerhaft für 44,99 Euro. Weitere 1 Gigabit-Tarife von o2 in den Ausbaugebieten von „Unsere Grüne Glasfaser“ und Wilhelm.Tel (Glasfaser) sind unverändert ab 69,99 Euro monatlich verfügbar.

Für Neukunden, die sich für den Tarif o2 My Home XXL entscheiden, entfällt zudem der einmalige Anschlusspreis und für einen o2 My Home Vertrag L und XL fallen 50 Prozent des regulären einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 69,99 Euro an.

