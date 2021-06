o2-Meilenstein: 1.500 5G-Antennen auf 3,6 GHz

Telefónica Deutschland / o2 hat seine 1.500. 5G-Antenne im o2-Netz in Betrieb genommen. Damit hat das Unternehmen einen Meilenstein in seinem 5G-Netzausbauprogramm erreicht.

Alle 1.500 5G-Antennen im o2 Netz funken über die 3,6 GHz Frequenz, die o2 Kunden mittlerweile in 60 Städten hohe Datenübertragungsraten und kurze Reaktionszeiten bietet soll. Die 1.500. 5G-Antenne ist jüngst in Bielefeld in Betrieb gegangen.

-->

Bis Jahresende will Telefónica Deutschland / o2 über 30 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 5G erreichen, bis 2025 will man zudem ein flächendeckendes 5G-Netz hierzulande am Start haben. Den Zugang zum eigenen 5G-Netz bietet o2 seit Oktober 2020 an.

In Zusammenarbeit mit der Telekom und Vodafone plant Telefónica Deutschland / o2 außerdem, hunderte sogenannter „grauer Flecken“ im 4G-Netz zu schließen, wie wir im Januar bereits berichtet haben.

o2 Free M mit 20 GB LTE-Internet-Flat für 12,99 Euro mtl. Bei Mobilcom-Debitel gibt es über das Partnernetzwerk Vitrado ab sofort eine Rabattaktion, über die man den Tarif „o2 Free M“ für 12,99 Euro pro Monat buchen kann. Was bietet der Tarif? Eine Allnet- & SMS-Flat und 20 GB LTE-Datenvolumen (max.…10. Juni 2021 JETZT LESEN →

-->