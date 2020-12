o2-Netz: Telefónica erfüllt 4G-Versorgungsauflage

Telefónica Deutschland hat aktuell verkündet, dass man nun 98 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 4G versorgt und damit die bundesweite Auflage der Bundesnetzagentur (BNetzA) erfüllt.

Damit hat Telefónica Deutschland / o2 die 4G-Versorgung in Deutschland um 14 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres gesteigert. Dafür hat das Unternehmen in diesem Jahr rund 10.000 4G-Elemente für Flächenwirksamkeit und Kapazität verbaut und eine LTE-Versorgung verstärkt in den ländlichen Raum gebracht.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang wie immer, dass „98 Prozent der Haushalte in Deutschland“ nicht mit einer Flächenabdeckung zu verwechseln sind. Im Grunde sind es also „nur“ 98 Prozent der besiedelten Fläche.

Info Die Netzverfügbarkeit und LTE Netzabdeckung im o2-Netz lässt sich auf Wunsch für jeden Standort in Deutschland online einsehen.

Bundesweit versorgt das Unternehmen nach eigenen Angaben nun rund 7 Millionen Menschen zusätzlich mit 4G. Parallel zum 4G-Ausbau hatte man kürzlich zudem das eigene 5G-Netz gestartet.

