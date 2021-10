o2 setzt neue „All in one“-Antenne im 5G-Netz ein

O2 setzt in seinem 5G-Netz erstmals eine „All in one“-Mobilfunkantenne ein, die alle Frequenzbänder und Mobilfunkstandards unterstützt.

Aktuell müssen laut o2 Netzbetreiber zum Beispiel für den 5G-Netzausbau auf 3,6 GHz zusätzliche 5G-Antennen zu bestehenden Antennensystemen auf Hausdächern und Mobilfunkmasten installieren. Die neue „All in one“-Antenne soll solche Auf- und Umbauten von Mobilfunkstandorten deutlich vereinfachen.

Die Antennen reduzieren auch den benötigten Platz sowie das Gesamtgewicht der Aufbauten und senken die Betriebskosten um rund 30 Prozent, wie o2 per Pressemeldung verkündet hat. O2 setzt die neuen „All in one“-Antennen des Netzausrüsters Huawei zunächst im Rahmen seines 5G Tech City-Projekts in München ein.

Das o2-Netz soll bis Ende 2022 über 50 Prozent der deutschen Bevölkerung mit 5G versorgen

