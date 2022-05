Das offizielle Warcraft für Android und iOS enttäuscht im Test

Blizzard präsentierte vor ein paar Tagen das offizielle Warcraft für Android und iOS und mittlerweile konnten auch die ersten Personen die Beta von „Warcraft Arclight Rumble“ spielen. Bei Android Police hat man mal die Android-Version gezockt.

Das Fazit: Das mobile Warcraft kommt ein paar Jahre zu spät. Am Ende ist das nur eine lieblose Kopie von bestehenden Spielmechaniken, die man mit In-App-Käufen zugepflastert hat. Blizzard hofft wohl, dass die Marke ein Selbstläufer sein wird.

Schade, ich habe auf mehr gehofft, aber irgendwie auch damit gerechnet. Das ist kein Spiel für alte Warcraft-Fans der Frozen Throne-Ära, das ist ein 0815-Spiel, was in erster Linie so konzipiert wurde, dass es möglichst viel Geld für Blizzard abwirft.

Warcraft-Videos von Blizzard selbst

