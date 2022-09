Offroad-Studie: Volkswagen präsentiert den ID. XTREME

Im Tessin hat Volkswagen heute mit dem ID. XTREME eine neue Offroad-Studie vorgestellt. Das vollelektrische Konzeptfahrzeug mit Allradantrieb basiert auf dem ID.4 GTX.

Das Konzeptfahrzeug entstand in der technischen Entwicklung von Volkswagen im Team von Andreas Reckewerth (Leiter Gesamtfahrzeug MEB). Ein „Performance-Antrieb“ an der Hinterachse sowie Softwareanpassungen am Antriebssteuergerät erhöhen die Systemleistung des Konzeptfahrzeugs im Vergleich zum ID.4 GTX um 65 kW auf 285 kW – also um knapp 30 Prozent.

Auch von außen zeigt der VW ID. XTREME, dass er für den Offroadbereich geschaffen wurde. Ein höhergelegtes Rallye-Fahrwerk, 18-Zoll-Offroadräder, ein geänderter Crashträger mit zusätzlichem Frontstoßfänger und um 50 Millimeter verbreiterte Kotflügel, die im 3D-Druck gefertigt wurden, verleihen der Studie eine Offroad-Optik. Auch ein Dachträger mit LED-Zusatzbeleuchtung und ein komplett geschlossener Aluminium-Unterboden sind an Bord.

Das Fahrgeräusch wurde gemeinsam mit dem Volkswagen Design für das Konzeptfahrzeug entwickelt und wird über einen Soundgenerator im Radhaus nach außen abgegeben. Als Basis für das Konzeptfahrzeug wurde ein ausgedienter Testträger der Serienentwicklung und eine gebrauchte 82-kWh-Batterie verwendet.

