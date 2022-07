OKAI ES600 ist der neue TIER E-Scooter für Deutschland

TIER Mobility hat die Einführung seines neuesten E-Scooter-Modells in Deutschland bekannt gegeben. Das hatte ich in meinem TIER E-Scooter-Test am Rande erwähnt. Als Basis dient das Modell OKAI ES600.

Das Berliner Unternehmen modernisiert damit seine E-Scooter-Flotte zunächst in Düsseldorf, Saarbrücken sowie Kiel und anschließend auch in München, Hannover und weiteren Städten in Deutschland. Derzeit stehen in Düsseldorf bereits „ein Dutzend“ E-Scooter des neuen Modells für die User zur Miete zur Verfügung, in Kiel und Saarbrücken sind es jeweils „mehrere hundert“ E-Scooter.

Der E-Scooter mit Wechselakku gibt Nutzern über das Display und mittels akustischer Signale eine Rückmeldung über Einschränkungen in der Stadt (langsames Fahren, Parken, Fahrverbot). Auch verfügt der Scooter über eine neue Position für die Smartphone-Halterung. Dank verbesserter Hydraulikfederung und breiterer Trittfläche soll das Modell besonders stabil sein und Stöße sanft abfedern.

TIER spricht von einem optimierten Antriebssystem, was vor allem bei hügeligen Strecken punkten so. Obendrein sind die verbauten Lichter nun heller und die Reichweite höher.

TIER ist derzeit insgesamt in mehr als 95 Städten in Deutschland vertreten.

