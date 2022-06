Ola Källenius: Mercedes ist die beste Marke für Tech + Luxus

Bei Mercedes hat man sich vor ein paar Monaten von der LKW-Sparte getrennt und direkt eine neue Strategie für Mercedes-Benz Cars eingeführt: Noch mehr Luxus.

Der Automobilmarkt befindet sich im Wandel und mit der Elektromobilität und dem autonomen Fahren stehen zwei große Revolutionen an. Doch wie will Ola Källenius dafür sorgen, dass Mercedes erfolgreich bleibt, was macht die Marke jetzt aus?

Tech + Luxus = Mercedes-Benz

Der Chef von Mercedes ist der Meinung, dass es viele Luxus-Marken und viele Tech-Marken in der Automobilbranche gibt. Doch es gibt keine Marke, die beide Bereiche so gut vereint, wie Mercedes das tut. Und darauf will man aufbauen.

Das Ziel für die Zukunft ist klar: Luxus, aber technisch auf der Höhe der Zeit und rein elektrisch. Mercedes möchte gegen 2030 (plus/minus ein paar Jahre) komplett auf Verbrenner verzichten und dafür investiert die Marke gerade sehr viel Geld.

Diese Woche war Ola Källenius im Decoder-Podcast von Nilay Patel zu Besuch, den ich durchaus empfehlen kann. Man bekommt einen guten Eindruck vom „neuen“ Mercedes. Ihr findet das Interview, wenn ihr in eurer Podcast-App nach „Decoder“ sucht – oder ihr schaut direkt bei The Verge vorbei (hier könnt ihr es auch lesen).

Ola Källenius hat eine klare Strategie, das muss man ihm zugestehen. Ich halte die neue Strategie zwar für riskant, da „Tech“ deutlich wichtiger als „Luxus“ sein sollte, aber da liegen jetzt ein paar sehr spannende Jahre in der Autobranche vor uns.

