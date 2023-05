One UI 5 Watch: Samsung kündigt großes Update für Wear OS an

Samsung arbeitet seit Wear OS 3 mit Google zusammen, darf das OS aber sehr stark anpassen und nennt es One UI Watch. In diesem Jahr steht One UI 5 Watch an und Samsung hat die neue Version heute ganz offiziell für 2023 angekündigt.

Das Update wird laut Samsung für die Galaxy Watch 4-Reihe und Galaxy Watch 5-Reihe verfügbar sein und vermutlich mit der neuen Galaxy Watch 6-Reihe im Juli ausgeliefert. Was ich aber interessant finde: Samsung erwähnt Wear OS gar nicht.

Sehen wir bald Wear OS 4 von Google?

Wir wissen also nicht, auf welcher Version von Wear OS diese Version von One UI Watch basiert, aber Google wird wohl kommende Woche erstmals Wear OS 4 für Smartwatches ankündigen und ich vermute, dass Samsung das schon testen darf.

Was ist neu? Samsung fokussiert sich auf eine bessere Analyse des Schlafs, es gibt neue Fitness-Funktionen und auch hier soll es eine bessere Analyse geben und es gibt noch neue Funktionen für die Sicherheit. Samsung hat One UI 5 Watch bisher nur in Südkorea angekündigt, die Details für den deutschen Markt fehlen also noch.

Ich bin mir sicher, dass wir da schon sehr bald mehr Details bekommen werden, auch mit Blick auf Wear OS 4 (was aber weiterhin nicht offiziell ist). Wir beobachten das und informieren euch dann hier (ein Datum für das Update gibt es noch nicht).

Wear OS: Die TicWatch Pro 5 borgt sich eine Funktion der Apple Watch Mobvoi hat eine neue TicWatch Pro geplant und genau genommen wurde diese schon im letzten Sommer angeteasert. Es gab aber vermutlich noch Probleme mit dem neuen Snapdragon W-Chip von Qualcomm, […]1. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->