Wear OS 4: Plant Google ein neues Design?

Google veröffentlichte diese Woche die erste Preview für Android 14 und richtete sich damit in erster Linie an Entwickler. Doch die Android-Szene untersucht die neue Version natürlich ganz genau und schaut, was da in Zukunft kommen könnte.

Android 14: Erster Hinweis für Wear OS 4?

Das gilt auch für Wear OS, denn Google wird wohl 2023 den Schritt zu Wear OS 4 gehen. Und während selbst Wear OS 3.5 weiterhin auf Android 11 basiert, so wird es mit Wear OS 4 vermutlich Android 13 geben. Android 14 ist also noch nicht die Basis, aber immerhin überspringt Google damit Android 12 und ist halbwegs aktuell.

Mit Android 12 wurde das Design bei Android überarbeitet und Google führte mit der Pixel-Reihe erstmals Material You ein. Das ist seit Android 13 der Standard und könnte auch bei der kommenden Wear OS-Version für Smartwatches kommen.

Was ist Material You? Hier passen sich System und Android-Apps an ein gewisses Farbschema an, welches auf dem aktuellen Wallpaper basiert. Das kann man, je nach Modell, selbst optimieren und anpassen. Wie funktioniert das bei Wear OS?

Das wissen wir nicht, denn 9TO5Google hat nur den entsprechenden Hinweis im Code von Android 14 gefunden und keine weiteren Details. Vermutlich passen sich das System und die Wear OS-Apps und Kacheln dem aktuellen Watchface an.

Allerdings ist das nur eine Vermutung, Google selbst schweigt bisher dazu.

Wear OS 4: Wann kommt das große Update?

Wann werden wir Wear OS 4 sehen? Falls das große Update in diesem Jahr kommt, und davon darf man durchaus ausgehen, dann würde ich zur Google I/O 2023 im Mai damit rechnen. Ein Release könnte dann im Herbst mit neuer Hardware folgen.

Samsung wird mit der Galaxy Watch 6 sicher den Anfang machen und eine zweite Generation der Google Pixel Watch sollte ebenfalls folgen. Klingt jedenfalls logisch, bedenkt aber wie immer, dass das bisher nur Hinweise sind und nichts offiziell ist.

