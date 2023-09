One UI 6.1: Samsung spricht schon über das Android-Update für 2024

Samsung arbeitet gerade an One UI 6.0 für die aktuellen Galaxy-Smartphones und wird das große Update auf Android 14 sicher bald verteilen. Doch das Team plant auch schon One UI 6.1, ein Punkt-Update, welches dann 2024 erscheinen dürfte.

Die Punkt-Updates von One UI kommen in der Regel mit der neuen Galaxy S-Reihe, in diesem Fall wird One UI 6.1 also die Basis für das Samsung Galaxy S24-Lineup sein. Punkt-Updates kommen übrigens nicht immer auf alle Galaxy-Smartphones.

Samsung hat jetzt jedenfalls zwei Dinge verraten, die man mit One UI 6.1 verändern möchte und die Good Lock, eine App für Personalisierungen, betreffen. Da ist noch mehr für One UI 6.1 geplant, das werden wir dann aber sicher erst später erfahren.

Viele Leute haben sich über die Unannehmlichkeiten beschwert, dass LockStar/Clock Face eine vom Sperrbildschirm getrennte Struktur hat. Deshalb bereiten wir es so vor, dass es auf natürliche Weise innerhalb des Sperrbildschirms eingestellt werden kann.

Kids Cafe entwickelt eine Funktion, mit der Sie gewünschte Funktionen Tastaturgesten zuordnen und Tastaturberührungstöne nach Wunsch festlegen können.

