OnePlus 10 Pro kann wohl schneller geladen werden

Vor ein paar Wochen standen noch bis zu 125 Watt für das OnePlus 10 Pro im Raum, doch mittlerweile hat sich eine weitere Quelle dazu geäußert, die zuverlässig für solche Informationen ist. Demnach wird es „nur“ 80 Watt als Upgrade geben.

Das ist im Vergleich zum OnePlus 9 Pro mit 65 Watt kein extrem großes Upgrade, aber es ist eins. Beim kabellosen Laden ist von bis zu 50 Watt die Rede, da wird es nächstes Jahr also vermutlich noch kein Upgrade beim OnePlus 10 Pro geben.

OnePlus 10 Pro im Januar erwartet

Die restlichen Spezifikationen waren bereits bekannt: Es gibt das gleiche 6,7 Zoll großes LTPO-Panel und wir bekommen eine Triple-Kamera mit 48 + 50 + 8 MP. Eine Periskop-Kamera ist leider raus, aber ich bin auf die Software gespannt.

Das OnePlus 10 Pro soll schon kommenden Monat in China starten, kommt aber erst später nach Deutschland. Wir rechnen damit, dass OnePlus eine erste Preview für das Event am 5. Januar geplant hat, in weniger als 3 Wochen wissen wir mehr.

