Kommt das OnePlus 10 Pro? Event am 5. Januar angekündigt

OnePlus hat zu einem Event am 5. Januar im Rahmen der CES 2022 eingeladen und will dort „spannende Informationen“ teilen. Mehr hat man nicht mitgeteilt, OnePlus schweigt zu weiteren Details. Was könnte man also für die CES geplant haben?

Wir haben vor ein paar Wochen bereits das OnePlus 10 Pro auf Bildern gesehen und die ersten Spezifikationen gab es auch noch. In China steht außerdem eine Ankündigung im Januar oder Februar im Raum. Kommt also das Flaggschiff?

Es würde mich wundern, wenn man das OnePlus 10 Pro dort schon final enthüllt, da es erst nach China kommt und die USA kein guter Ort für so ein Event wären. Aber vielleicht wird uns OnePlus dort erste Details zum neuen Flaggschiff nennen.

