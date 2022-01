Das OnePlus 10 soll mit MediaTek-Chip kommen

OnePlus scheint sehr zufrieden mit dem Schritt zu MediaTek zu sein, denn in der Nord-Reihe kommt der Dimensity 1200 gut an. Und 2022 steht laut MySmartPrice auch bei einem OnePlus-Flaggschiff so ein Schritt an, nämlich beim OnePlus 10.

OnePlus entfernt sich von Qualcomm

Das OnePlus 10 Pro wird diese Woche angeteasert und dann kommende Woche für China vorgestellt, allerdings gibt es nur das Pro-Modell. Das OnePlus 10 soll etwas später kommen und laut dieser Quelle kommt der Dimensity 9000 zum Einsatz.

Das ist der erste Flaggschiff-Chip von MediaTek, der es mit dem Snapdragon 8 Gen 1 aufnehmen soll. Vermutlich auch ein Grund, warum das OnePlus 10 erst später kommt, denn die Produktion des Dimensity 9000 ist gerade erst angelaufen.

Wir werden sehen, ob das ein Nachteil oder Vorteil ist. Vielleicht wird es auch keine Rolle spielen, wovon ich fast ausgehe. Mal schauen, ob sich das dann beim Preis bemerkbar macht oder ob OnePlus die Ersparnis selbst als Gewinn einkalkuliert.

