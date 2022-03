OnePlus 10 Pro: Nächste Woche gibt es die Preise für Deutschland

Das OnePlus 10 Pro ist schon seit einer ganzen Weile offiziell und einige Medien haben sich auch schon ein Gerät aus China besorgt. Bisher wird das Flaggschiff für 2022 nämlich nur dort verkauft. Doch jetzt kommt das OnePlus 10 Pro zu uns.

OnePlus hat es bereits für Ende März angekündigt und jetzt haben wir auch ein Datum: Kommende Woche am 31. März findet ein Event statt. Dort werden wir die Details für Deutschland bekommen, wobei eigentlich nur die Preise spannend sind.

Ich darf mich an dieser Stelle nicht weiter dazu äußern, da wir bereits ein OnePlus 10 Pro hier haben und ich das seit einigen Tagen teste. Da wird es also kommende Woche auch direkt ein Fazit geben, ich habe schon den Testbericht in Planung.

OnePlus 10 Pro Spezifikationen

OLED-Display mit 120 Hz (LTPO)

Snapdragon 8 Gen 1

LPDDR5 RAM (wohl 8 und 12 GB)

UFS 3.1 Speicher (wohl 128 und 256 GB)

Triple-Kamera (48 + 50 + 8 MP)

Frontkamera mit 32 MP

Akku mit 5000 mAh

80 Watt (Kabel) oder 50 Watt (Qi)

Stereo-Lautsprecher

Bluetooth 5.2

Android 12 mit OxygenOS 12

