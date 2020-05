OnePlus 8 in Interstellar Glow verfügbar

Passend zum 4. Mai, dem offiziellen Star Wars Day, hat OnePlus eine neue Farbe namens „Interstellar Glow“ für das OnePlus 8 ins Rennen geschickt. Sie wurde zwar ebenfalls am 14. April angekündigt, sollte aber etwas später kommen.

Das OnePlus 8 in „Interstellar Glow“ bekommt ihr nur als Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher für 799 Euro im Online Shop von OnePlus. Alternativ könnt ihr euch diese Version auch direkt bei Amazon Deutschland kaufen.

Ich hatte diese Farbe bisher noch nicht in der Hand, fand sie in den Videos aber ehrlich gesagt nicht so ansprechend. Weiter unten findet ihr das englische Review von MKBHD, der das OnePlus 8 in „Interstellar Glow“ erhalten hat. Das Pro-Modell soll es nicht in dieser Farbe geben, sie ist exklusiv für die kleine Version.

