OnePlus 8 Pro kommt wohl am 15. April

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass OnePlus die neuen Modelle in diesem Jahr etwas früher vorstellen wird und es war auch schon von April die Rede. Nun hat der gut informierte Max J. über Twitter einen Termin genannt: 15. April 2020.

Wir rechnen damit, dass man erst gar kein lokales Event ankündigen, sondern direkt einen Termin für ein reines Online-Event in den kommenden Tagen nennen wird. Damit wird OnePlus die neue Reihe also in knapp einem Monat offiziell vorstellen.

Max J. hat uns in den letzten Wochen bereits mit zwei Gerüchten zum OnePlus 8 (Pro) versorgt, einmal deutete er kabelloses Laden und dann noch eine IP-Zertifizierung an. Ich bin auf das OnePlus 8 Pro gespannt, denn wenn man die Kamera weiter optimiert hat, dann könnte das eines der besten Android-Modelle 2020 werden.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

