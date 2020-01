OnePlus 8 Pro: Kommt kabelloses Laden?

Werden wir 2020 endlich einen Schritt bei OnePlus sehen, den sich viele seit dem Wechsel zu einer Glasrückseite wünschen? Max J., der uns bereits zuverlässig mit Leaks versorgt hat, deutete dies nun über Twitter an. Er nannte jedoch nicht explizit das OnePlus 8 Pro, sondern deutete es nur indirekt an.

OnePlus: Qi nur für das Pro-Modell?

Das Bild, welches er geteilt hat, ist außerdem ein Konzept. Aber nachdem die Kritik in den letzten Jahren immer lauter wurde, wäre es 2020 durchaus an der Zeit, dass OnePlus in diesem Jahr endlich den Qi-Standard verbaut. Der Tweet impliziert jedoch, dass das Feature nur ins Pro-Modell kommen wird.

Eines der Argumente, warum OnePlus kein kabelloses Laden (sprich Qi) verbaut, war immer, dass der Standard nicht schnell genug sei. Als ich OnePlus auf dem 7T-Event im letzten Jahr jedoch darauf ansprach, dass das mittlerweile recht flott geht, hatte man keine richtige Ausrede Antwort mehr parat.

Ich hoffe wirklich, dass sich das daher 2020 ändert und ich hoffe nach diesem Tweet, dass das kein Pro-Feature sein wird, denn Qi ist nicht teuer und auch das normale OnePlus 8 wird wohl mit Glasrückseite kommen. Aber warten wir mal weitere Meldungen in den kommenden Wochen ab.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

