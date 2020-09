OnePlus 8T: Neues Flaggschiff wohl vorab aufgetaucht

OnePlus dürfte im Herbst sicher wieder eine T-Reihe zeigen und obwohl man mal behauptet hat, dass diese nie sicher sei, so hat man seit dem ersten T-Modell immer eine solche Reihe präsentiert. Daher rechne ich 2020 mit dem OnePlus 8T.

OnePlus 8T: Erstes offizielles Bild?

Und den besten Hinweis dafür liefert OnePlus nun sogar selbst, denn auf einer offiziellen Webseite von OnePlus wurde gestern ein Bild veröffentlicht, welches den Titel „OnePlus 8T“ trägt. Wir sehen allerdings nur die Frontseite vom Gerät.

-->

Optisch scheint sich gar nicht so viel zu verändern und ich vermute mal, dass der Schritt im Vergleich zum OnePlus 8 auch gar nicht so groß sein wird. Mit einem Pro-Modell rechne ich in diesem Winter nicht, das OnePlus 7T Pro war schon überflüssig und man hört, dass OnePlus aus diesem Fehler gelernt hat.

Das OnePlus 8T wäre demnach das Flaggschiff für das zweite Halbjahr.

OnePlus 8T: Ankündigung im September?

Das OnePlus 7T wurde Ende September vorgestellt und ich gehe mal davon aus, dass das auch beim OnePlus 8T der Fall sein wird. Dieser Leak könnte also ganz bewusst gestreut worden sein, denn das Bild ist weiterhin online. Und das, obwohl es nun schon seit mehreren Stunden die Runde im Netz macht.

OnePlus ist dafür bekannt, dass man beim Marketing auf Leaks setzt und daher gehe ich davon aus, dass das nur der Anfang war und wir bald mehr erfahren.

Flaggschiff-Jahr 2020: OnePlus 8 Pro vs. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Nach einer recht kurzen Sommerpause, die vom Sony Xperia 1 II gefüllt wurde, da es erst einige Monate nach Ankündigung auf den Markt kam, geht es nun direkt mit der Flaggschiff-Reihe und dem ersten Modell für das zweite Halbjahr weiter.…29. August 2020 JETZT LESEN →

-->