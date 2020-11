OnePlus 8T als Cyberpunk 2077 Edition

Cyberpunk 2077 kommt zwar etwas später, doch OnePlus hat das OnePlus 8T in der Sonderedition trotzdem heute in China vorgestellt. Es ist im Kern ein normales OnePlus 8T, optisch allerdings dann doch ziemlich stark angepasst worden.

Die Front ist zwar identisch, aber der Kamerabuckel ist über das komplette Drittel oben gezogen und bei den Farben passt man sich dem Spiel an. Es gibt also nicht einfach nur eine spezielle Farbe, sondern wirklich ein einzigartiges Gerät. OnePlus hat außerdem auch Hydrogen OS (Oxygen OS in China) optisch angepasst.

Neben einem optisch angepassten OnePlus 8T bekommt man auch eine andere Box und ein anderes Case im Lieferumfang. Dort findet man auch andere Aufkleber und spezielle Badges. Nur das Ladekabel hätte man ehrlich gesagt noch Gelb machen dürfen, aber da wollte man wohl nicht extra ein neues produzieren.

Sieht interessant aus, wobei es mir etwas zu viel ist. Was mir hier aber sehr gut gefällt, ist die Optik in der Mitte von der Rückseite (rund um das Logo). Details für den deutschen Markt gibt es übrigens keine und bisher sieht es so aus, als ob es eine exklusive Version für China ist – falls nicht, werden wir Infos nachreichen.

