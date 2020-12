OnePlus 9E nutzt wohl Snapdragon 865

OnePlus soll ein drittes Modell für die 9er-Reihe geplant haben, welches uns schon als OnePlus 9E begegnet ist. Bei Android Central nennt man es OnePlus 9 Lite, aber wenn ich ehrlich bin, dann würde ich bei der Ausstattung nicht von Lite sprechen.

OnePlus 9E wohl mit Snapdragon 865

Während das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro mit dem Snapdragon 888 kommen werden, so setzt man hier angeblich auf den Snapdragon 865. Es handelt sich also in gewisser Hinsicht um ein Highend-Modell, was aber eben auch Fragen aufwirft.

Warum plant OnePlus zum Beispiel so ein Modell? Das OnePlus 8 und OnePlus 8T besitzen den gleichen SoC, warum bietet man die nicht weiter an? Oder macht man das und wirft zusätzlich das OnePlus 9E ins Rennen? Das Portfolio von OnePlus wird immer größer und 2021 dürfte es erneut einige ganz neue Modelle geben.

Weitere Details sind noch nicht bekannt, doch der Prozessor ist ein guter Hinweis, wo sich dieses Modell einordnen wird: Unter den anderen beiden Modellen. Aber ich bin gespannt, ob es überhaupt zu uns kommt. Man munkelt, dass es womöglich auch ein exklusives Modell für den wichtigsten Markt (Indien) sein könnte.

