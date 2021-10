Neues OnePlus-Smartphone nächste Woche – aber nicht für uns

OnePlus hat heute bestätigt, was wir seit ein paar Wochen wissen: Es gibt zwar kein OnePlus 9T in diesem Jahr, aber es kommt noch ein Modell. Das OnePlus 9RT hat man nun ganz offiziell bestätigt, es wird am 13. Oktober in China vorgestellt.

Die westlichen Accounts von OnePlus schweigen bisher dazu, was den Grund hat, dass wir dieses Modell nicht in Europa sehen werden. Wir haben jedenfalls gehört, dass es nicht nach Deutschland kommt, da geht es dann erst 2022 weiter.

Ein möglicher Markt wäre noch Indien, hier ist OnePlus sehr erfolgreich und da würde sich so ein Modell anbieten. Die OnePlus Buds Z2 stehen übrigens auch im Raum, die könnte OnePlus dann parallel vorstellen. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie zu uns kommen, wenn auch vielleicht ein kleines bisschen später.

