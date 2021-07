OxygenOS 12: OnePlus wird CPU-Drosselung mit Android 12 optional machen

Anfang Juli wurde bekannt, dass OnePlus die Leistung bei einigen Apps drosselt, um Energie zu sparen. Das ist keinem Tester aufgefallen, aber da es eben nicht gut kommuniziert wurde, bekam OnePlus daraufhin durchaus viel Kritik.

Vor dem gestrigen Nord-Event äußerte man sich dann nochmal dazu, doch diese Antwort war für viele auch nicht zufriedenstellen. Jetzt hat Android Police ein klares Statement bekommen, welches eine Besserung für Ende 2021 gelobt.

OnePlus wird weiterhin die Leistung „anpassen“, aber mit OxygenOS 12 (sprich Android 12) wird dieses „Feature“ optional. Dann können also die Nutzer in den Einstellungen festlegen, ob die eine CPU-Drosselung bei Apps wollen.

Genau so hätte es OnePlus von Anfang an implementieren sollen und ich gehe sogar davon aus, dass ich das aktivieren werde, da ich wie gesagt keinen Nachteil gespürt habe und so lange das so ist, bevorzuge ich mehr Akkulaufzeit.

Since different chips perform differently and we want to make sure to get the best performance and efficiency out of each one, we’ve implemented performance optimizations to varying degrees on the OnePlus 9R and Nord 2. However, given the clear feedback from users and media, our R&D team is currently working to add an option to let users turn on/off this optimized mode and have better control over the performance of their phones. We’re targeting to have this solution ready with one of the first builds of OxygenOS 12.