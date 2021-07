Schlechte Kommunikation: OnePlus äußert sich zur App-Drosselung

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass OnePlus bei der aktuellen 9er-Reihe bei einigen Apps die Leistung des Snapdragon 888 drosselt, um Energie zu sparen. Es gab negative Stimmen und es folgte auch ein kurzes Statement dazu.

Mittlerweile hat man etwas Zeit vergehen lassen und gehofft, dass sich die Nutzer beruhigen. Im offiziellen Forum von OnePlus wollte man sich dann aber doch erneut dazu äußern und die Sachlage noch ein bisschen ausführlicher erklären.

Zu den gedrosselten Apps gehören beliebte Apps im Google Play Store, wie zum Beispiel Chrome, Twitter, Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Discord, Microsoft Office und auch die Apps von OnePlus.

In the case of the OnePlus 9 and 9 Pro, when you open apps or heavy games, the Snapdragon 888 processor, including the super powerful X1 CPU core, will run at full speed to provide the best performance. But with actions that do not require the maximum power, like reading a webpage or scrolling through Twitter and Instagram, it’s not necessary for the CPU to run at almost 3GHz to do that smoothly. The OnePlus 9 and 9 Pro reduce the CPU frequency in these scenarios to reduce power consumption and heat dissipation while maintaining a smooth experience.