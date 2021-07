OnePlus drosselt die Power bei einigen Android-Apps

Bei Huawei wurde immer die Akkulaufzeit gelobt, aber gleichzeitig kritisiert, dass diese eigentlich nur dadurch erreicht wird, da man Apps viel zu früh schließt. Ein aggressives Power-Management kann aber die Akkulaufzeit optimieren.

Nun steht OnePlus in der Kritik, denn die gehen mittlerweile ähnlich vor. Bestimmte Android-Apps, wie auch Google Chrome, können nicht auf die volle Leistung der Hardware zugreifen, damit sie die Akkulaufzeit nicht negativ beeinflussen.

Das führt aktuell zu kritischen Beiträgen in der Android-Szene und einige sind über diesen Schritt verärgert. OnePlus macht das anscheinend erst seit der 9er-Reihe, ältere Modelle mit einer älteren Android-Version sind nicht betroffen.

Es gibt mittlerweile auch eine Stellungnahme von OnePlus und hier argumentiert man wie so oft mit dem Feedback der Nutzer. Es gab wohl Beschwerden nach dem Launch, dass die Akkulaufzeit zu schlecht sei und das ist nun die Lösung.

Das erinnert mich ein bisschen an Apple, wo man die Leistung bei älteren Akkus gedrosselt hat – und dafür verklagt wurde. Danach wurde die Option freiwillig und genau diesen Weg hätte OnePlus auch gehen sollen. Man hört doch so gerne auf die Nutzer, da sollte man also dann auch bitte beide Seiten berücksichtigen.

Our top priority is always delivering a great user experience with our products, based in part on acting quickly on important user feedback. Following the launch of the OnePlus 9 and 9 Pro in March, some users told us about some areas where we could improve the devices’ battery life and heat management. As a result of this feedback, our R&D team has been working over the past few months to optimize the devices’ performance when using many of the most popular apps, including Chrome, by matching the app’s processor requirements with the most appropriate power. This has helped to provide a smooth experience while reducing power consumption. While this may impact the devices’ performance in some benchmarking apps, our focus as always is to do what we can to improve the performance of the device for our users.