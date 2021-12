OnePlus zeigt nächste Woche einen neuen In-Ear-Kopfhörer

OnePlus hat bereits zu einem Event am 5. Januar geladen, wo wir vermutlich eine erste Preview für das OnePlus 10 Pro sehen werden. Doch es gibt noch eine letzte Ankündigung für 2021, die auch uns in Deutschland betrifft: Ein neuer Kopfhörer.

Die OnePlus Buds Z2 stehen an, das haben wir schon im September erfahren. Es ist quasi eine preiswerte Version der OnePlus Buds Pro, ANC ist aber mit dabei. Das hat OnePlus heute übrigens direkt bestätigt – wie die Akkulaufzeit mit 38 Stunden.

-->

Wie ihr sehen könnt, gibt es zwei Versionen und mit Blick auf das erste Z- und das Pro-Modell darf man von ca. 100 Euro ausgehen. Die OnePlus Buds Z2 werden bei uns am 16. Dezember offiziell vorgestellt, also genau heute in einer Woche.

-->