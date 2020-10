OnePlus: Carl Pei ist wohl raus

Pete Lau hat vor ein paar Wochen eine neue Rolle bei der BBK-Gruppe bekommen und Carl Pei, der zweite Mitgründer von OnePlus, ist nun komplett raus. Das hat TechCrunch von zwei Quellen erfahren und ich wusste es auch schon länger.

Carl Pei war oft das Bild von OnePlus und besuchte Events und Keynotes, in den letzten Tagen wurde er aber immer ruhiger in den sozialen Medien. Doch er wird nicht von der Bildfläche verschwinden, denn laut TechCrunch will Carl Pei jetzt ein eigenes Unternehmen starten. Allerdings ist noch unklar, was das sein wird.

Weder Carl Pei, noch OnePlus haben das bisher bestätigt und ich weiß auch nicht, ob man das so kurz vor dem Event morgen machen möchte. Es ist immerhin nicht das beste Marketing, wenn ein Mitgründer kurz vor dem Launch von einem neuen Flaggschiff das Unternehmen verlässt. Wir werden das aber weiter beobachten.

