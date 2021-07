Oppo und OnePlus: ColorOS und OxygenOS nutzen gleiche Basis

OnePlus wird bis Ende 2021 ein Teil von Oppo sein und wir haben bereits hier sehr ausführlich beleuchtet, was das bedeutet. Dort habe ich auch erwähnt, dass die Basis von OxygenOS bald ColorOS sein wird und nun hat man das bestätigt.

OxygenOS und ColorOS werden in Zukunft die gleiche „Codebasis“ nutzen. Das soll die Effizienz erhöhen und einen Standard schaffen. Ein Resultat sind mehr Updates bei OnePlus (komischerweise gilt das aber nicht für Modelle von Oppo).

Bei OnePlus hat man bereits betont, dass OxygenOS global das OS von OnePlus bleiben soll und man nicht wie in China zu ColorOS wechselt. Das stimmt also nur bedingt, wobei es die Nutzer laut OnePlus gar nicht bemerken sollen.

This is a change that you will likely not even notice since it’s happening behind the scenes. We now have a larger and even more capable team of developers, more advanced R&D resources, and a more streamlined development process all coming together to improve the OxygenOS experience.