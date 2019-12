OnePlus: Faltbares Smartphone zur CES 2020?

Wird uns OnePlus in ein paar Tagen ein faltbares Smartphone zeigen? Das wäre durchaus möglich, denn das Unternehmen hat bereits bestätigt, dass man das OnePlus Concept One in Las Vegas vorstellen möchte.

Bisher haben wir noch geraten, wenn es um das Konzept geht. Doch bei Korea Herald hat man gehört, dass OnePlus ein faltbares Smartphone für das Event plant. Es dürfte allerdings bei einem reinen Konzept bleiben.

-->

BBK arbeitet an faltbaren Smartphones

2020 werden wir sicher viele faltbare Smartphones sehen, allerdings noch mehr Konzepte dieser Art. Denn nicht jeder ist aktuell in der Lage so ein Modell zu produzieren, möchte aber sicher auch eine Vision zeigen.

BBK Electronics würde ich aber zutrauen, dass sie das bald angehen, denn man hat bereits einen Prototyp von Oppo gezeigt. Gut möglich, dass Oppo, Vivo und OnePlus bald faltbare Smartphones auf den Markt bringen.

Oppo plant Smartwatch, OnePlus ebenfalls? Oppo hat es auf dem heutigen INNO Day (Innovationstag) offiziell bestätigt: Wir werden im ersten Quartal einige neue Produkte sehen. Dazu gehören auch eine AR-Brille, ein 5G-Hub mit dem X55-Modem von Qualcomm und die Kamera unter dem Display zeigte man…10. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->