OnePlus Concept One kommt zur CES

OnePlus gab letzte Woche bekannt, dass man ein Event direkt im Januar geplant hat und auf der CES 2020 etwas zeigen möchte. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch absolut keine Ahnung, worum es geht. Die neuen Modelle der 8er-Reihe erwarten wir nämlich eigentlich erst einige Monate später.

Das OnePlus Concept One kommt

Nun hat man über Weibo verraten, was wir am 7. Januar sehen werden: Das OnePlus Concept One. Es wird also ein „zukunftsorientiertes“ Konzept geben, welches man anlässlich des 6. Geburtstags von OnePlus zeigen möchte.

-->

Heißt auch: Eine richtige Produktankündigung wird das nicht, vermutlich gibt es einfach nur ein paar Konzeptbilder und ein Video und OnePlus wird zeigen, wie man sich ein Smartphone im Jahr 2021 oder später vorstellt. Es wird das erste Konzeptsmartphone, welches man vorab der Öffentlichkeit präsentiert.

Der 6. Geburtstag von OnePlus findet übrigens genau genommen heute statt und ich gehe davon aus, dass OnePlus in den kommenden Tagen ein paar Teaser für die Ankündigung im Rahmen der CES 2020 veröffentlichen wird. Ich bin mal gespannt, wie das OnePlus Concept One aussehen und was es können wird.

Flaggschiff-Jahr 2019: Huawei P30 Pro vs. OnePlus 7T Willkommen zur vermutlich letzten Ausgabe meiner Flaggschiff-Reihe in diesem Jahr, in der ich meinen persönlichen Gewinner 2019 wählen werde. Nachdem Huawei das Jahr 2018 für sich abhaken konnte und mit dem Mate 20 Pro ein Modell auf den Markt brachte,…16. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->