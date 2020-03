Ein neues Branding? OnePlus aktualisiert wohl Logo

OnePlus möchte diese Woche etwas ankündigen, in China wirbt man wohl schon in den sozialen Medien dafür. Die Ankündigung soll am 18. März stattfinden und es wäre nicht ausgeschlossen, dass wir das Datum für das OnePlus-Event bekommen, auf dem man die neue 8er-Reihe vorstellt. Doch dafür ist es noch etwas zu früh.

Es wäre auch nicht wirklich interessant, denn wir kennen das Datum bereits. Was aber ebenfalls möglich wäre: Ein neues Branding mit einem neuen Logo. Es ist nämlich ein neues Logo als Patentantrag aufgetaucht und dort distanziert man sich vom Rot.

Gut möglich, dass man diese Woche ein neues Image für OnePlus vorstellt und passend dazu ein schlichteres Logo einführt. Es wäre aber auch denkbar, dass wir nicht nur das neue Image von OnePlus sehen, sondern man vielleicht passend dazu auch das Event für das OnePlus 8 (Pro) ankündigt. Wir werden das diese Woche beobachten.

PS: Ich habe das neue Logo bereits als Beitragsbild genutzt, hier noch das alte Logo in Rot. Viel ändert sich nicht, aber das neue ist doch deutlich unauffälliger.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

