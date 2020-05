OnePlus und McLaren trennen sich

Vor ein paar Tagen hat sich bereits angedeutet, dass die Partnerschaft zwischen OnePlus und McLaren beendet wurde. Der Schritt kam etwas überraschend, da man erst im Januar ein gemeinsames Konzeptsmartphone präsentierte.

Doch ein OnePlus 8T Pro McLaren Edition wird es im Herbst nicht geben, denn OnePlus und McLaren haben sich getrennt. Das bestätigte ein Sprecher von McLaren gegenüber Android Authority. Einen Grund für das Ende gibt es nicht.

-->

OnePlus selbst hat sich bisher noch nicht geäußert und es ist noch unklar, ob man weitere Sondereditionen dieser Art plant und sich einen neuen Partner suchen wird. Die Preise der Smartphones sind aber mittlerweile eigentlich teuer genug, noch teurere Sondereditionen würde es da nicht zwingend benötigen.

Our partnership with OnePlus, which came to its scheduled conclusion recently, has been a highly successful collaboration between two iconic and innovative brands. Since the start of this partnership in 2018, OnePlus has been a supportive, valued partner and we wish them well and hope to see them in the future.