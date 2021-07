OnePlus Nord 2 offiziell vorgestellt

OnePlus hat mit der Nord-Reihe eine durchaus beliebte Reihe geschaffen, so behauptet man es zumindest, denn die nimmt zwar mittlerweile einen großen Anteil bei den Verkaufszahlen ein – aber die sind wie immer ein Geheimnis…

Doch wenn ein Produkt einen Nachfolger bekommt, dann hat es sich gut verkauft und das war beim OnePlus Nord der Fall. Vor allem in Deutschland kam es auch gut an, so OnePlus. Das Nord 2 soll an diesen Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen.

Das ist das OnePlus Nord 2

Wir bekommen ein 6,43 Zoll großes OLED-Display mit 90 Hz, einen Dimensity 1200 von MediaTek, 8 oder 12 GB RAM, 128 oder 256 GB Speicher, einen Akku mit 4500 mAh (Warp Charge 65, aber kein Qi) und eine Triple-Kamera hinten.

Nun, genau genommen ist es eine Dual-Kamera mit einem guten Hauptsensor, der mit 50 Megapixel auflöst, und eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 Megapixel, die eher okay ist. Der dritte Sensor ist mal wieder ein Mono-Sensor geworden.

Basis ist Android 11, allerdings gibt es hier OxygenOS 11.3 und das nutzt bereits die Code-Basis von ColorOS. Diese Version von OxygenOS (oder ColorOS mit der Optik von OnePlus) wird es dann auch bald für andere Modelle geben.

OnePlus Nord 2 startet bei 399 Euro

Das OnePlus Nord 2 ist 158,9 x 73,2 x 8,25 mm groß und wiegt 189 g und bei uns gibt es nur die Farben Gray Sierra und Blue Haze. Die UVP liegt bei 399 Euro für die kleine Version und 499 Euro für die große Version des OnePlus Nord 2.

Marktstart ist am 28. Juli und wir haben auch schon einen Test vorbereitet, der in ein paar Minuten online geht. Weitere Informationen zum OnePlus Nord 2 findet ihr wie immer auf der offiziellen Webseite, wo man es dann kaufen kann.

Video: OnePlus Nord 2 im Test

