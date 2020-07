OnePlus Nord im exklusiven Video

OnePlus wird kommende Woche das OnePlus Nord vorstellen und das aktuelle Marketing zeigt, dass dieses Mittelklasse-Smartphone anscheinend wichtiger, als die normalen Modelle ist. So einen großen Aufwand habe ich schon lange nicht mehr bei OnePlus gesehen, man ist aktuell sehr aktiv.

Zum Marketing gehören auch gezielte Leaks und Aktionen mit internationalen YouTubern, unter anderem Marques Brownlee alias MKBHD. Der ist bekanntlich ein großer Fan von OnePlus und nutzt ein OnePlus 8 Pro. Nun bekam er die Chance das OnePlus Nord exklusiv in einem Video vorzustellen.

-->

Genau genommen handelt es sich um ein kurzes Gespräch mit Carl Pei von OnePlus, in dem man über die Kosten von Smartphones spricht. Am Ende zeigt man dann das OnePlus Nord, es ist also noch kein Eindruck oder sowas.

OnePlus Nord: Es benötigt mehr Marketing

OnePlus beherrscht das Marketing mit Influencern, doch beim OnePlus Nord wird das vermutlich nicht ausreichen. Das ist nicht unbedingt ein Gerät für die Tech-Nerds, das scheint ein typisches Mittelklasse-Smartphone für den Massenmarkt zu sein. Sowas verkauft man in der Regel am besten über die Netzbetreiber.

Ich bin mal gespannt, wie das beim Marktstart vom OnePlus Nord aussehen wird und ob man da eventuell andere Wege als beim OnePlus 8 Pro gehen wird.

OnePlus Buds: Die ersten Details OnePlus ist gerade sehr aktiv beim Marketing für die neue Hardware, die nächste Woche gezeigt wird. Es gibt schon viele Details zum OnePlus Nord, doch seit ein paar Tagen konzentriert man sich nun auch auf die OnePlus Buds. Der kabellose…14. Juli 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->