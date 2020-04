OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger soll 70 Euro kosten

[EXCLUSIVE] OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger Full Features-

-Charges the OnePlus 8 Pro 50% in just 30 minutes and 100% in 80 minutes

-There's a Cooling Fan Inside

-AI Sleep Mode – Turns off Fan at Night

-Dust Detection, Overheating Protection

-Around €70 for EU pic.twitter.com/SE51XZ2tRi

— TechDroider (@techdroider) April 6, 2020