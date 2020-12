OnePlus arbeitet an einer Smartwatch, das hat man bereits angeteasert und heute offiziell bestätigt. Die OnePlus Watch war mal für 2020 geplant, kommt aber etwas später und Basis dürfte die aktuelle Vivo Watch (siehe Beitragsbild) sein.

Die Vivo Watch kommt ohne Wear OS und im November haben wir dann auch von einer sehr zuverlässigen Quelle gehört, dass kein Wear OS für die OnePlus Watch geplant ist. Hat OnePlus die Meinung diesbezüglich aber jetzt doch geändert?

-->

Eine aktuelle Aussage von Pete Lau deutet das jedenfalls an, denn er hat offiziell verlauten lassen, dass man Wear OS zusammen mit Google optimieren möchte. Er wollte nicht mehr dazu sagen, aber OnePlus arbeitet aktuell an Wear OS.

Die Frage ist nur: Wird die erste OnePlus Watch jetzt doch mit Wear OS kommen und ist das der Grund für die Verzögerung? Oder kommt die erste OnePlus Watch mit einem eigenen OS und ist eine weitere Version mit Wear OS für 2021 geplant?

Die folgende Aussage ist alles, was wir von OnePlus haben. Das Unternehmen plant eine Smartwatch, sie wird wohl 2021 kommen und man arbeitet mit Google, um Wear OS zu optimieren. Das Ergebnis werden wir kommendes Jahr sehen.

Wear OS definitely has room to improve. What we’re trying to do is work with Google to try to improve the connectivity between the Wear OS ecosystem, Android TV, and Android smartphones to create this ability for better device interoperability across the ecosystems. This has been something looked at very positively from Google’s side as well, so this is the direction that we’re trying to develop, but we don’t have more than we can share on that right now.